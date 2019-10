Natura divulga aditivo de contrato com Avon

A Natura anuncia aditivo ao Contrato e Plano de Incorporações na combinação de negócios da Natura Cosméticos S.A e a Avon Products, Inc., divulgado em 22 de maio. O aditivo traz que cada ação ordinária da Avon será convertida no fechamento da transação no direito de receber 0,300 American Depositary Shares (ADS) da Natura &Co ou 0,600 ações da Natura &co.