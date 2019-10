Leilão Catanduva liquida plantel Angus e Brangus

Trinta anos após ter iniciado um trabalho focado na seleção genética das raças Angus e Brangus, a Cabanha Catanduva anuncia a liquidação total de seu plantel. A data que marcará o encerramento desse ciclo será no domingo (6), com a realização do último remate da raça Angus, notadamente reconhecida pelos grandes eventos de venda promovidos em Cachoeira do Sul, Porto Alegre e mais recentemente em Glorinha.

A última oferta inclui 60 touros e 200 fêmeas Angus, Brangus e Braford da grife Catanduva, que acumula uma coleção de prêmios que ultrapassa 20 Grandes Campeonatos e 60 Campeonatos nas principais exposições do Estado e do País. O evento ocorrerá no Santa Úrsula Remates, em Glorinha, a partir das 14h, o qual também ofertará potrancas domadas, éguas de cria e cavalos de serviço, todos da raça crioula. "Encerraremos nesta data um ciclo de vida que ficará em nossa lembrança como um percurso que valeu à pena percorrer, que valeu à pena viver", afirma o proprietário da cabanha, o advogado Fábio Gomes.

A Catanduva teve início em 1988. "Desde então, foram 30 anos de dedicação a uma pesquisa ampla e profunda para selecionar o que havia de melhor no mundo do gado angus, que reconhecidamente produz a melhor carne", afirma Fábio Gomes.