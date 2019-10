Brasileiros investem 60% a mais em jogos do que em outros itens

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Os gamers têm movimentado 60% a mais do que a média dos consumidores brasileiros portadores de cartão Visa. Só em compras on-line, eles gastam 20% a mais do que a média dos demais usuários de cartões da marca, aponta um um levantamento realizado pela Visa Consulting & Analytics.

Esse público faz quase 1.6 transações em produtos relacionados a games por mês, o que representa 20% do total de suas compras on-line. O ticket médio em games é de R$ 53 e 25% destes clientes possuem cartões como o Visa Platinum e Infinite.

Ainda de acordo com os dados transacionados na rede Visanet, a maior concentração de transações com games no Brasil ocorre nas seguintes cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.

"Fatores como realidade aumentada e virtual, inteligência artificial e experiências diversas de imersão potencializam esse boom de consumo digital de games no Brasil, e essas novidades têm guiado esse crescimento nas compras", explica o diretor executivo da Visa Consulting & Analytics, Rodrigo Santoro.

O universo mobile e de smartphones também favorece o desenvolvimento dessa indústria entre os consumidores brasileiros. "Esse mercado de nicho é extremamente importante pois busca inovações. É preciso oferecer também a segurança, flexibilidade e performance que tanto esperam", complementa Santoro.