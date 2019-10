Omnichannel

A Linx, especialista em tecnologia para o varejo, e o Delivery Center, empresa de entregas que utiliza hubs de distribuição a partir de shoppings centers, prédios comerciais e dark malls, acabam de anunciar o início de uma parceria estratégica que possibilitará aos lojistas brasileiros que contam com uma operação omnichannel realizar entregas em até uma hora. A operação conjunta deve ajudar o varejista tradicional a vender por meio de multicanal.

Processadores

A AMD está disponibilizando globalmente a sua nova linha de processadores para desktop AMD Ryzen PRO 3000, juntamente com o AMD Ryzen PRO com gráficos Radeon Vega e o AMD Athlon PRO com gráficos Radeon Vega. Os processadores para desktop AMD Ryzen PRO e Athlon PRO estarão disponíveis primeiro em desktops empresariais robustos da HP e Lenovo a partir do quarto trimestre de 2019.

Cientista de dados

O DataLab, laboratório de inovação da Serasa Experian, está com as inscrições abertas para seu programa SummerLab 2020, que vai acontecer de janeiro a março de 2020. São quatro vagas e os interessados podem se cadastrar até 15 de outubro pelo site www.datalabserasaexperian.com.br/summerlab-2020/. O objetivo do SummerLab 2020 é proporcionar aos participantes a experiência diária de cientista de dados, além de aproximá-los do mercado de trabalho.

Reconhecimento

A gaúcha Scunna Network Technologies foi reconhecida como a Partner of the year Brazil de 2019 da Dynatrace. A parceria entre as empresas está focada no suporte para a plataforma de performance digital da empresa. Os critérios de escolha incluem melhor atingimento de cota de vendas versus cota definida, compliance com certificações e maior número de novos clientes.