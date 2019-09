Bolsas da Ásia fecham mistas, de olho em comércio e após PMIs chineses animadores

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira (30), de olho nos desdobramentos do conflito comercial entre Estados Unidos e China e após a publicação de dados animadores sobre a manufatura chinesa.

Nos mercados chineses e japonês, pesaram hoje relatos do fim da semana passada de que a Casa Branca estaria considerando restringir investimentos dos EUA na China. A notícia minou o otimismo com a próxima rodada bilateral de negociações comerciais, que está programada para começar no dia 10 de outubro, em Washington.

Na China, o índice Xangai Composto recuou 0,92%, a 2.905,19 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda de 1,06%, a 1.595,21. Em Tóquio, o japonês Nikkei caiu 0,56%, a 21.755,84 pontos.

Ontem, o vice-primeiro-ministro chinês Liu He reiterou a posição de Pequim de que China e EUA devem encontrar uma solução para o conflito comercial "com base no respeito e benefício mútuos". Como líder da delegação chinesa, Liu viajará para Washington logo após o feriado chinês da "semana dourada", que começa amanhã e se estenderá até o dia 7. Neste período, as bolsas chinesas não vão operar.

Por outro lado, alguns mercados da Ásia foram beneficiados por números positivos do setor manufatureiro da China. O chamado índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) oficial da indústria chinesa subiu de 49,5 em agosto para 49,8 em setembro, superando previsão de analistas de avanço para 49,6. Já o PMI industrial chinês medido pela IHS Markit em parceria com a Caixin Media aumentou de 50,4 para 51,4 no mesmo período.

Na esteira dos PMIs chineses, o Hang Seng subiu 0,53% em Hong Kong, a 26.092,27 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,64% em Seul, a 2.063,05 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, pressionada por ações do setor financeiro e ligadas a consumo. O S&P/ASX 200 caiu 0,41% em Sydney, a 6.688,30 pontos.