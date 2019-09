Usinas fotovoltaicas serão instaladas em rodovias

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

As rodovias no Rio Grande do Sul sob a concessão da CCR ViaSul terão 10 usinas fotovoltaicas nas proximidades dos pedágios que já existem e outros que serão implantados nas BRs 386, 290 e 101.

Serão implantadas sete praças de pedágio em Victor Graeff, Fontoura Xavier, Paverama, Montenegro e Três Cachoeiras. As operações começam em fevereiro de 2020.

Das 10 usinas, quatro ficarão na BR-386, situadas em Lajeado, Victor Graeff, Fontoura Xavier e Nova Santa Rita. Outras cinco estarão na BR-290, em Santo Antônio da Patrulha, Gravataí, Glorinha e Porto Alegre, e uma na BR-101, em Três Cachoeiras. Os primeiros painéis vão ser colocados na BR-386. A conclusão da instalação das 10 usinas é prevista para dezembro.

O investimento de R$ 14 milhões faz parte do programa voltado ao uso de energia renovável. As usinas garantiriam menor risco de interrupção no fornecimento de energia.