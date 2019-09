Ouro fecha em alta tímida, com PIB dos EUA e impeachment de Trump no radar

Os contratos futuros de ouro terminaram o pregão desta quinta-feira (26) em leve alta, em reação à última leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre e aos desdobramentos da crise política nos Estados Unidos depois da abertura de inquérito que pode derivar no impeachment do presidente Donald Trump.

Na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), a onça-troy do ouro para dezembro subiu US$ 2,90 (+0,19%), para US$ 1.515,20.

Os investidores do mercado de ouro voltaram a ponderar os fundamentos da economia na sessão de hoje, amparados na divulgação da terceira e última leitura do PIB do segundo trimestre.

De acordo com o Departamento do Comércio, o país cresceu à taxa anualizada de 2%, confirmando a segunda estimativa e em linha com a previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal.

Na visão do vice-presidente executivo da GoldMining, Jeff Wright, o ouro subiu diante de uma leitura de que o PIB veio "morno". "Creio que o ouro vai se manter na faixa de US$ 1.500 e pode voltar ao nível de US$ 1.550 no curto prazo", afirmou.

Wright pondera que a tendência é de alta rápida do ouro, baseado nas tensões no Oriente Médio e em qualquer desenvolvimento relacionado ao impeachment de Trump.

O analista-chefe da ActivTrades, Carlo Alberto De Casa, ressaltou que a crise em Washington tende a ser um dos elementos de manutenção dos preços atuais do ouro.

"Qualquer correção no mercado de ações pode dar mais combustível ao rali do ouro visto recentemente", acrescentou De Casa. Fonte: Dow Jones Newswires.