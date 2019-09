Investidor estrangeiro retira R$ 629,034 milhões da B3 no dia 24

Após encostar em R$ 4,20, dólar cai para R$ 4,15 com dados do Caged

O dólar à vista chegou a encostar em R$ 4,20 nesta quarta-feira, com o aumento da incerteza política nos Estados Unidos, mas o movimento perdeu força após dados fortes de criação de vagas em agosto no Brasil sinalizarem melhora da economia