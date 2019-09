Ronaldinho Gaúcho pagará em 60 meses dívida de R$ 7,5 milhões com prefeitura de Porto Alegre

O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, com passagens pelo Grêmio e Barcelona , acertou o pagamento de uma dívida de R$ 7,5 milhões com IPTU e taxa de coleta de lixo de um dos seus imóveis situados em Porto Alegre. A informação foi repassada pela prefeitura, indicando que o acerto foi feito na semana passada.

Ronaldinho Gaúcho vai pagar a dívida em 60 meses. Segundo o município, a primeira parcela, de R$ 145.282,04, foi quitada no começo desta semana. O débito se refere a um imóvel localizado no bairro Restinga, zona sul da Capital.

Com o acordo, serão suspensas as ações de execução fiscal ajuizadas pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) em dois processos - 1.19.0056083-3 e 1.19.0056069-1, que tramitam na 8ª Vara da Fazenda Pública. A procuradora-chefe da Procuradoria de Assuntos Estratégicos e Fiscais da PGM, Bethania Flach, explicou, em nota, que a Justiça determinou que a dívida seja garantida pelo bem do ex-jogador. Caso os pagamentos não sejam feitos, a execução da garantia será feira.

Não só é só a dívida com o imposto municipal que marca a situação do ex-jogador perante questões legais. No começo do mês, foi noticiado que Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto Assis , entraram em acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) em processo sobre débito de multa milionária por dano ambiental

Os dois estavam sem passaporte devido ao impasse judicial . Com o acordo, eles recuperaram os documentos, retidos em novembro de 2018 após decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS).