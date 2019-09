Evento discute ações para destravar investimentos no Rio Grande do Sul

Chefes dos poderes do Estado, lideranças empresariais, representantes de universidades públicas e privadas e órgãos de fiscalização de entidades civis estiveram presentes nesta quinta-feira (26) no Café da Manhã Empresarial, no Country Club, para discutir projetos que visam destravar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Organizado pelo Lide-RS, o evento teve como convidado especial o presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, Luís Augusto Lara (PTB), que palestrou por mais de uma hora diante dos convidados.

O objetivo era colocar em pauta as propostas do programa Cresce-RS. A iniciativa encabeça medidas que possam impulsionar ações de diversos setores, como infraestrutura, logística e desburocratização.

Lara enfatizou as dificuldades que o Estado enfrenta quanto à burocracia para investimentos, e disse que é necessário uma união do setor público com o privado para alavancar a economia gaúcha. Outro ponto mencionado foi a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PSL), que, segundo Lara, apesar de algumas "derrapagens verbais", tem dado mais abertura aos empresários.

Projetos como a ampliação da pista do aeroporto internacional Salgado Filho e obras em rodovias também foram abordados no evento. Quando citou o Rio Grande do Sul "como um dos estados mais hostis ao investimento", Lara foi aplaudido pelas autoridades presentes. O presidente da Assembleia justificou sua afirmação dizendo que o Estado possui uma das maiores cargas tributárias do Brasil, dando como exemplo o preço da gasolina mais cara do RS em comparação a Santa Catarina.

Após o discurso de Lara, os temas foram debatidos na mesa composta pelo secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Marcelo Gazen, pelo vice-presidente da Câmara de Vereadores, Reginado Pujol (DEM), e pelo presidente do Lide-RS, Eduardo Fernandez. O grupo listou medidas necessárias para agilizar o encaminhamento de projetos no Estado.

A agenda do Cresce-RS prevê trabalho conjunto das entidades envolvidas. Outras agendas de debates estão previstas para ainda este ano e para 2020, como seminários de monitoramento de projetos.