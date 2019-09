Embraer vai analisar impactos na fusão com Boeing se confirmada investigação

A Embraer divulgou comunicado se posicionando sobre as notícias de que a Comissão Europeia pode estender a investigação da fusão com a Boeing. Segundo a companhia, caso seja confirmada a Fase II da investigação por parte da autoridade regulatória, que é mais criteriosa, haverá uma avaliação dos eventuais impactos no cronograma para o fechamento da operação, que tinha estimativa inicial de ocorrer neste ano.