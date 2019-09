Petróleo cai com estoques nos EUA e restauração de produção na Saudi Aramco

Os contratos futuros de petróleo encerraram a sessão desta quarta-feira (25), em queda, pressionados por sinais de diminuição da demanda e aumento da oferta pela commodity. Na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do petróleo Brent para novembro fechou em queda de US$ 0,71 (-1,13%), a US$ 62,39. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o WTI para o mesmo mês cedeu US$ 0,80 (-1,40%), para US$ 56,49.

Duas notícias deram o tom das negociações nesta sessão, envolvendo questões de demanda e oferta.

Pelo lado da demanda, o Departamento de Energia dos Estados Unidos informou que os estoques de petróleo no país subiram 2,412 milhões de barris, para 419,538 milhões de barris, na semana encerrada em 21 de setembro. O número contrariou as previsões de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que estimavam queda de 200 mil barris.

Do lado da oferta, a Reuters relatou que a Saudi Aramco já restaurou sua capacidade de produção para 11,3 milhões de barris por dia (bpd), segundo três fontes com conhecimento do assunto, mantendo um ritmo de recuperação mais rápido do que o esperado após instalações sofrerem ataques terroristas no último dia 14.

"O mercado está claramente tendendo ao ceticismo para os preços em relação ao ritmo forte de restauração completa da capacidade de produção saudita", escreveram analistas da JBC Energy, em nota enviada a clientes. Fonte: Dow Jones Newswires.