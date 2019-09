Ouro fecha em alta, influenciado por dado dos EUA, câmbio e política americana

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O ouro fechou em território positivo nesta terça-feira (24). Indicadores modestos dos Estados Unidos e a tensão política americana contribuíram para apoiar o apetite pelo metal, bem como o recuo nos juros dos Treasuries e o enfraquecimento do dólar. O ouro para dezembro fechou em alta de 0,57%, a US$ 1.540,20 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O contrato atingiu máxima desde 5 de setembro e se aproximava da máxima em 6 anos, atingida mais cedo neste mês.

O índice de confiança do consumidor dos EUA medido pelo Conference Board recuou em setembro. Os números reforçaram o argumento de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) continue a relaxar sua política monetária nos próximos meses, o que tende a apoiar o ouro, já que o recuo nos retornos dos Treasuries - visto hoje - tende a apoiar o metal como alternativa segura para investidores.

Além disso, a incerteza política colaborou. Líderes democratas na Câmara dos Representantes planejam uma reunião nesta terça-feira para discutir um eventual pedido de impeachment contra Trump, após relatos da imprensa americana de que ele pressionou o presidente da Ucrânia para investigar o ex-vice-presidente Joe Biden e seu filho. Biden é atualmente pré-candidato à presidência.

No câmbio, o dólar se enfraqueceu durante o pregão, o que tende a apoiar as compras do ouro, cotado na moeda americana e que nesse caso fica mais barato para os detentores de outras divisas.