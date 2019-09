Após desistir de vender ações do Banrisul, governo fará esclarecimentos a deputados

Depois da semana em que o governo gaúcho desistiu de vender quase a metade das ações do Estado do Rio Grande do Sul com direito a voto no Banrisul, o secretário estadual da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, decidiu voluntariamente ir à Assembleia Legislativa para esclarecer os procedimentos e as razões do recuo.

Cardoso vai participar da reunião ordinária da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo nesta quarta-feira (25), a partir das 9h. Segundo a comissão, o titular da Fazenda se prontificou a ir para responder a questionamento dos integrantes da comissão. A reunião será no plenarinho da Assembleia e é aberta ao público, mas apenas os parlamentares poderão fazer perguntas.

O governo chegou a ser aguardado em audiência que discutiu a nova venda de ativos do banco em 4 de setembro, mas o governo não enviou representante.

Em 10 de setembro, fato relevante do banco comunicou a oferta de quase cem milhões de ações ordinárias em processo que ocorreria entre 17 e 19 de setembro. Seria a quarta venda de patrimônio do banco em menos de um ano e meio. Duas já foram feitas no governo de José Ivo Sartori em 2018, e uma no atual governo.

No dia 18, quando deveria encerrar a apresentação das ofertas de compras e preços por investidores profissionais, únicos que poderiam se habilitar à compra segundo definições do governo, o Estado emitiu nova decisão em fato relevante do banco, alterando a oferta e datas. Mas no dia seguinte, 19 de setembro, em um terceiro comunicado ao mercado , o governo oficializou a desistência da venda alegando preços baixos ofertados pelos interessados.