IPC-S desacelera a 0,01% na terceira semana de setembro, segundo FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou a 0,01% na terceira semana de setembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira (23). O número representa uma queda de 0,04 ponto porcentual frente ao resultado da última divulgação, de 0,05%.

Quatro das oito classes de despesa registraram redução nas taxas de variação. Segundo a FGV, o grupo Habitação foi o que mais contribuiu para o arrefecimento do índice, com desaceleração do resultado de 0,35% frente à taxa de 0,46% da divulgação anterior. Dentro do grupo, a tarifa de eletricidade residencial teve a maior queda na taxa, de 1,76% para 1,10%.

Também registraram alívio nas taxas de variação os grupos Transportes (0,20% para 0,06%), beneficiado pelo recuo da gasolina (-0,14% para -0,43%), Educação, Leitura e Recreação (0,38% para 0,25%), com influência de show musical (2,56% para 1,55%), e Alimentação (-0,67% para -0,68%), com queda puxada pelo comportamento das frutas (-2,70% para -3,73%).

Por outro lado, quatro classes de despesa registraram alta nos preços no período: Vestuário (-0,27% para 0,08%), puxado pela variação de roupas (-0,17% para 0,21%); Despesas Diversas (-0,01% para 0,06%), com influência de alimentos para animais domésticos (-0,62% para 0,36%); Comunicação (0,48% para 0,54%), reflexo da elevação nas tarifas de telefones móveis (0,88% para 1,24%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,21% para 0,24%), puxado pela redução no ritmo de deflação de artigos de higiene e cuidado pessoal (-0,35% para -0,11%).