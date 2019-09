Haverá um excedente de gás natural a ser comercializado, diz diretor da Petrobras

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O diretor de Relações Institucionais da Petrobras, Roberto Ardenghy, afirmou que haverá um excedente de gás natural no mercado interno, principalmente, por conta do pré-sal. Como alternativa de escoamento, ele citou a possibilidade de exportação na forma liquefeita.

Em palestra no Rio, o executivo disse ainda que o processo de recuperação da Petrobras adquiriu novo ritmo sob a orientação do presidente Roberto Castello Branco. "Estamos correndo para entregar o resultado, que já começa a aparecer, principalmente em relação à alavancagem", afirmou Ardenghy. Ele informou ainda que a empresa em breve colocará em operação o campo de Berbigão, no pré-sal da Bacia de Santos.