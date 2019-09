Fechamento

Loterias

O concurso 2.189 da Mega Sena sorteou nesta quarta-feira os números 04, 11, 16, 22, 29 e 33. No sorteio 5.075 da Quina, saíram as dezenas 15, 23, 47, 70 e 75. No concurso 1.866 da Lotofácil, os números foram 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 25. Os resultados são extraoficiais.

Luciano Hang

O Tribunal Superior Eleitoral condenou o empresário Luciano Hang, dono da rede varejista Havan, ao pagamento de R$ 2.000,00 por propaganda eleitoral irregular em favor do então candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL).

Agricultura

Os ministros da Agricultura dos países que compõem o Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) vão se reunir nos próximos dias 25 e 26 de setembro em Bonito (MS). O encontro terá como tema a inovação tecnológica na agropecuária no contexto de aumento da população mundial e da demanda por alimentos.

Correios

Os funcionários dos Correios decidiram suspender a greve decretada há uma semana, informou a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos Similares (Fentect).

IGP-M

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou deflação (queda de preços) de 0,28% na segunda prévia de setembro deste ano. Os dados foram divulgados nessa quarta-feira pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Varejo

A expectativa por uma melhora no consumo das famílias no segundo semestre deve acelerar o ritmo de abertura de novos estabelecimentos varejistas. Até o fim do ano, devem ser inauguradas por dia cerca de 30 lojas com ao menos um empregado com carteira assinada, segundo projeção de um levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Procon

Luis Felipe Mahfuz Martini foi empossado como diretor-executivo do Procon-RS. Além de advogado e empresário, Martini foi Secretário de Desenvolvimento Econômico de Canoas. Também atuou como assessor de juiz, assessor de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) e assessor jurídico da Associação dos Oficiais da Brigada Militar (ASOFBM).