Stihl inaugura prédio de montagem

A Stihl vai inaugurar mais uma etapa do projeto de expansão em sua unidade brasileira, em São Leopoldo. O prédio de montagem, empreendimento no valor de R$ 67 milhões, integra plano de investimento de R$ 500 milhões a serem aportados no País até 2023. A cerimônia ocorrerá a partir das 10h30min. O encontro contará com a presença do presidente da Stihl Brasil, Cláudio Guenther, do governador Eduardo Leite, do prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, além de outras autoridades.