Mudanças em regras de BDRs podem sair ainda neste ano, afirma presidente da B3

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deverá fazer algumas alterações nas regras dos BDRs até o fim deste ano, destaca o presidente da B3, Gilson Finkelsztain. Uma das mudanças que o regulador está debruçado é sobre a possibilidade de empresas brasileiras, que optam em abrir capital no exterior, possam emitir no mercado local BDRs. Hoje, as regras impedem que empresas brasileiras, que abrem capital no exterior, tenham essa opção.