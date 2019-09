Evento do Energiplast discute futuro da reciclagem no País

A 10ª edição do Energiplast - Fórum Brasileiro de Reciclagem Energética com Ênfase em Plásticos, promovida pelo Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul (Sinplast-RS), acontecerá na Fiergs, em Porto Alegre, no dia 25 de setembro. O coordenador do evento, Luiz Henrique Hartmann, frisa que o encontro ocorre em um momento que a questão da economia circular, com o descarte correto e reaproveitamento dos materiais, é algo que está sendo intensamente debatido em todo o planeta.

Apesar de ser um assunto muito discutido atualmente, o dirigente ressalta que o crescimento da reciclagem está ocorrendo mais no exterior, como na Europa, do que no Brasil. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast), em 2016, o índice de reciclagem no País foi de 25,8%, com a indústria produzindo 550 mil toneladas de plástico reciclado pós-consumo. A programação completa do fórum pode ser conferida no site www.sinplast.org.br.