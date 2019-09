Número de computadores vendidos aumenta 0,3% no 2º trimestre

O mercado de computadores teve alta de 0,3% no segundo trimestre de 2019 ante o mesmo período de 2018. Levantamento da IDC Brasil mostra que foram vendidas 1,448 milhão de máquinas no País entre abril e junho, com receita total de R$ 4,1 bilhões, 12% a mais que nos mesmos meses do ano passado. Em nota divulgada nesta terça-feira (17), o analista de mercado da IDC, Wellington La Falce, atribuiu o crescimento às compras corporativas.