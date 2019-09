Acer traz linha Aspire 3 com processadores AMD Ryzen

A Acer está lançando a linha de notebooks Aspire 3 com o acréscimo dos processadores AMD Ryzen. Com alta velocidade e aumento da produtividade, os novos equipamentos são voltados para uso doméstico e corporativo.

O Aspire 3 com o processador AMD Ryzen 3 Dual Core possui memória RAM de 4GB, HD de 1TB, placa de video Radeon Vega 3 com memória compartilhada. O notebook conta ainda com uma tela de 15.6" HD (1366 X 720) com tecnologia Acer CineCrystal, voltada para a otimização do conforto, luminosidade, contraste e curva de cor. O teclado é confortável e ergonômico, do tipo membrana padrão ABNT II de rápida resposta. O Aspire 3 possui ainda entrada HDMI, USB 3.0, porta Ethernet (RJ-45) e leitor de cartão SD. O Acer Aspire 3 com AMD Ryzen 3 está disponível na cor preta e pode ser adquirido na Acer Store, lojas físicas e online de varejistas parceiros.