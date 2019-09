Feira de vinhos projeta negócios superiores a R$ 10 milhões

A Feira Internacional do Vinho (Wine South America) ocorrerá na próxima semana, entre os dias 25 e 27, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, com uma expectativa de negócios de mais de R$ 10 milhões, conforme projeção da promotora do evento, a Milanez & Milaneze, empresa do grupo Veronafiere, da Itália. Nesta segunda edição do evento no Brasil, participarão mais de 300 marcas de expositores de 12 países. Estão confirmadas até o momento, a participação de delegações de 22 países e expectativa de receber um público visitante de mais de 6 mil pessoas.

De acordo com o diretor da empresa promotora, Marcos Milanez Milaneze, a feira tem como objetivo promover a comercialização, a qualidade do produto brasileiro, além de fomentar as exportações e em paralelo, divulgar e fortalecer o enoturismo no principal polo produtor de vinhos do Brasil. Milaneze informa que nesta edição da Wine South America, o Projeto Comprador contará com 280 compradores do Brasil, que foram convidados pela feira em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), governo do Rio Grande do Sul e Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin). "Entre os compradores estão grandes redes de supermercados, importadores, lojas especializadas em vinhos, restaurantes, bares e outros", comenta.

Milaneze diz que o projeto também conta com compradores internacionais vindo de 15 países, por intermédio de uma parceria com a Apex-Brasil. Ele cita por exemplo, a América do Sul, Reino Unido, China e Estados Unidos, justamente, os destinos que concentram os maiores volumes de exportações brasileiras.

Na edição anterior, o projeto reuniu 120 compradores e movimentou R$ 6 milhões em negócios, na comercialização de vinhos, espumantes e sucos. Neste ano, a feira também contará com ambientes para realização de palestras; degustações de vinhos, novidades em azeites de oliva e salão de cachaças e outros destinados. Haverá mesa redonda sobre o futuro do e-commerce de vinhos no Brasil: Desafios, oportunidades e crescimento de mercado, com palestras ministradas pelos profissionais RogérioSalume (Founder & Chairman da Wine.com.br) e Ari Gorenstein (CEO da Evino.com.br), com mediação do gerente de Promoção dos projetos Vinhos do Brasil e Wines of Brasil, Diego Bertolini.

O "Master of wine" britânico Alistair Cooper vai apresentar masterclass interativa com a seleção de melhores vinhos e espumantes brasileiros. Haverá também degustações orientadas de vinhos em parceria com a seccional gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) e masterclasses sobre vinhos da Argentina, Áustria, França, Itália, Portugal e Uruguai.

A feira irá funcionar das 14h às 21h, no Fundaparque (Alameda Fenavinho, 481, em Bento Gonçalves. O evento também é aberto a consumidores e demais interessados. Quem desejar participar, pode entrar em contado pelo site do evento (www.winesa.com.br).