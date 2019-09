Movimentação baixa marca primeiro dia de saques do FGTS em Porto Alegre

Os porto-alegrenses que se preparam para o início dos saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não enfrentaram grandes problemas nas primeiras horas de liberação do benefício, nesta sexta-feira (13), na Capital. As agências da Caixa Econômica Federal abriram duas horas mais cedo no País para pagar os R$ 500,00 disponibilizados pelo governo federal. Na rua dos Andradas, onde fica a maior das 52 agências do banco em Porto Alegre, o movimento era baixo no começo do dia, registrando quase o mesmo fluxo de um dia normal.

Dentro da agência, a maior parte das pessoas formava fila para o atendimento rotineiro. Outras procuravam o gerente pedindo informações sobre o benefício. Era o caso de Jaderson Martins, que atua no setor de serviços gerais de uma empresa de segurança. Ele buscava o saque imediato com intuito de pagar um dívida em outro banco.

Martins buscou o saque imediato para pagar dívida em outro banco. Foto Marcelo G. Ribeiro/JC

Apesar da pouca movimentação antes das 10h, horário de abertura tradicional da agência, a antecipação no horário de funcionamento ajudou quem precisava realizar o saque antes de ir para o trabalho. Claudio Luiz de Souza, controlador de acesso em uma empresa na rua Riachuelo, também no Centro Histórico, saiu de Canoas, na Região Metropolitana, para fazer o saque. Ele também esperava sanar as dívidas com o valor resgatado.

Seis milhões de trabalhadores estão aptos a receber o benefício no Rio Grande do Sul. Segundo o superintendente da Caixa em Porto Alegre, Marcos Tavaniello, serão movimentados R$ 2,2 bilhões no Estado durante todo o calendário de pagamento. "Somente em 2019, serão R$ 1,7 bilhão a serem creditados nas contas ou sacados nas poupanças de R$ 4 milhões de pessoas", afirmou Tavaniello. O calendário de saques se estende até 2020, contemplando os demais trabalhadores que têm direito ao benefício.

Nesta primeira leva de pagamento, que compreende correntistas da Caixa nascidos entre janeiro e abril, 630 mil gaúchos serão beneficiados, em montante que soma R$ 265 milhões. No País, são 11,7 milhões de brasileiros e R$ 4,8 bilhões a serem liberados.

O atendimento em horário especial segue neste sábado (14). As agências da Caixa vão funcionar das 9h às 15h. Na segunda e na terça-feira, as agências voltam ao horário de atendimento estendido, das 8h até as 16h.

Como serão os pagamentos: