Bolsas asiáticas fecham em alta, com foco em EUA-China e após estímulos do BCE

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira (13), à medida que sinais de progresso nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China e novos estímulos monetários na Europa ajudaram a aliviar preocupações sobre a desaceleração da economia global. Os mercados da China, da Coreia do Sul e de Taiwan, no entanto, não operaram hoje devido a feriados.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ontem que prefere buscar um acordo comercial abrangente com a China, mas não descartou a hipótese de um pacto preliminar, embora tenha ressaltado que um acordo "fácil" não seria possível.

Segundo matéria do The Wall Street Journal, Pequim quer limitar o foco das negociações bilaterais previstas para outubro, deixando questões de segurança nacional para serem tratadas posteriormente, numa tentativa de encerrar o impasse com Washington.

Antes disso, na quarta-feira (11), Trump anunciou que vai adiar a imposição de tarifas adicionais a US$ 250 bilhões em produtos chineses por duas semanas, de 1º a 15 de outubro, como um "gesto de boa vontade". No mesmo dia, horas antes, a China afirmou que iria isentar alguns produtos americanos de tarifas extras por um ano, a partir de terça-feira (17).

A Bolsa de Tóquio encerrou os negócios desta sexta no maior nível em quatro meses e meio, com alta de 1,05% do índice Nikkei, a 21.988,29 pontos, graças ao bom desempenho de ações ligadas a consumo. Já em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,98%, a 27.352,69 pontos.

O apetite por risco na Ásia veio também um dia depois de o Banco Central Europeu (BCE) anunciar uma série de medidas de estímulo, incluindo o primeiro corte de juros desde 2016 e a retomada de um programa de compras de ativos, na tentativa de impulsionar o crescimento econômico e a inflação da zona do euro.

Na próxima semana, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e o Banco do Japão (BoJ) também revisam suas políticas monetárias. Há expectativa de que o Fed volte a cortar juros, como fez no fim de julho.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo terceiro dia seguido, sustentada por papéis de grandes bancos domésticos. O S&P/ASX 200 subiu 0,21% em Sydney, a 6.669,20 pontos, atingindo o maior patamar em seis semanas.