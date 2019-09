BCE corta projeções de crescimento econômico e inflação da zona do euro

O Banco Central Europeu (BCE) cortou suas projeções para o crescimento econômico e a inflação da zona do euro neste e no próximo ano. O presidente do BCE, Mario Draghi, disse há pouco que a instituição agora prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do bloco crescerá 1,1% em 2019 e 1,2% em 2020. Anteriormente, as projeções eram de avanços de 1,2% e 1,4%, respectivamente.