Setor de serviços cai no Rio Grande do Sul em julho

O volume de serviços prestados no Rio Grande do Sul voltou a cair em julho. O setor, que já havia registrado desempenho negativo no mês anterior (-4,6%) , reduziu a perda, mas recuou 3,0% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Na passagem de junho para julho, no entanto, o setor cresceu 0,6%, acumulando variação de -1,7% no ano e de -1,5% nos últimos 12 meses.

Todos os segmentos avaliados pelo IBGE na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) mostraram queda na comparação anual. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio registraram o recuo mais acentuado, de 4,4%. Em seguida, vieram outros serviços (-3,7%), serviços de informação e comunicação (-2,2%), serviços profissionais administrativos e complementares (-2,2%) e serviços prestados às famílias (-1,9%).

No País, o volume de serviços teve crescimento de 0,8% na passagem de junho para julho deste ano, recuperando a queda de 0,7% anotada de maio para junho. O setor ainda cresceu 1,8% na comparação com julho de 2018, 0,8% no acumulado do ano e 0,9% no acumulado de 12 meses.

A alta na média nacional foi puxada pelos serviços de informação e comunicação, que avançaram 1,8% na avaliação mensal. Também tiveram alta os segmentos de outros serviços (4,6%) e de transportes, serviços auxiliares de transportes e correios (0,7%).

Na contramão, tiveram queda os serviços prestados às famílias (-0,5%) e erviços profissionais, administrativos e complementares (-1,3%).