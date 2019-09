Petrobras conclui venda do campo de Maromba por US$ 90 milhões

A Petrobras informa que finalizou nesta terça-feira a venda da totalidade da sua participação de 70% no campo de Maromba, localizado em águas rasas na Bacia de Campos, para a empresa BW Offshore Production do Brasil Ltda (BWO).

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que a operação foi concluída com o pagamento da primeira parcela de US$ 20 milhões para a estatal após o cumprimento de todas as condições precedentes e ajustes previstos no contrato.

O restante do valor da transação, US$ 70 milhões, será pago em duas parcelas: US$ 20 milhões em até 15 dias úteis após o início das atividades de perfuração de poços para o desenvolvimento do campo; e US$ 50 milhões em até três meses após o primeiro óleo ou três anos após o início das atividades de perfuração de poços para o desenvolvimento do campo, o que ocorrer primeiro.

"Essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à geração de valor para os nossos acionistas", diz a estatal.

O campo de Maromba é oriundo do bloco BC-20 outorgado para a Petrobras na Rodada Zero e está localizado em águas rasas ao sul da Bacia de Campos próximo aos campos de Peregrino e Papa-Terra que atualmente se encontram em produção. A declaração de comercialidade do campo ocorreu em 2006, sendo portador de óleo pesado (16º API), mas que ainda não foi desenvolvido. A BWO passa a ser a operadora do campo após a aquisição das participações da Petrobras (operadora com 70%) e da Chevron (30%).