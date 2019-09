BNDES libera empréstimo de R$ 102 mi para companhia de gás de Santa Catarina

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou empréstimo de R$ 102,2 milhões para a SCGÁS, companhia de gás de Santa Catarina, informou a empresa, em nota divulgada nesta segunda-feira (9). Em nota, a SCGÁS informou que a primeira parcela do empréstimo, de R$ 35 milhões, foi liberada mês passado.

Segundo a companhia, o financiamento do BNDES custeará tanto investimentos no período de março de 2016 a junho de 2018, quanto aportes do Plano Plurianual de Negócios da empresa.

Um dos principais projetos da SCGÁS, segundo a própria companhia, é a expansão na Serra Catarinense. Os investimentos começaram em 2012, com a implantação de rede a partir de Indaial para avançar até Lages, percorrendo um total de 16 municípios.

"O gasoduto, que chegou a Rio do Sul em 2016, atende indústrias e postos de GNV ao longo da BR-470 e possibilitará o fornecimento de gás natural a novos clientes de segmentos distintos. Atualmente, estão em curso as obras de implantação de rede nos municípios de Trombudo Central e Pouso Redondo", diz a nota da SCGÁS.