Investidor estrangeiro ingressa com R$ 327,946 milhões na B3 no dia 5

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 327,946 milhões na B3 na última quinta-feira, dia 5. Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 1,03%, aos 102.243,00 pontos. O volume financeiro ficou em R$ 16,4 bilhões.

Em setembro, o saldo de capital estrangeiro na bolsa segue negativo em R$ 1,745 bilhão, resultado de compras de R$ 26,626 bilhões e vendas de R$ 28,371 bilhões.

Em 2019, o saldo acumulado de capital estrangeiro na Bolsa está negativo em R$ 22,974 bilhões.

Na sexta-feira, a B3 informou que a partir de agora irá divulgar dados unificados do fluxo estrangeiro, considerando o saldo do volume negociado por investidores não residentes no mercado secundário e também o volume aportado por eles em ofertas iniciais (IPOs) e follow ons de ações.

Pelos dados unificados, o saldo dos investidores estrangeiros no mercado brasileiro entre 2 de janeiro e 4 de setembro de 2019 aponta um ingresso de R$ 1,7 bilhão na Bolsa.

Excluídos os montantes movimentados em IPOs e follow ons, o saldo mostra saída de R$ 23,3 bilhões em recursos externos no mesmo período.