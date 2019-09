Petróleo oscila mas fecha com ganhos, de olho em dados dos EUA e no Fed

Os contratos futuros de petróleo chegaram a operar com sinal negativo durante o pregão desta sexta-feira, mas terminaram com ganhos. Sinais da economia dos Estados Unidos foram monitorados, bem como declarações do comando do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

O petróleo WTI para outubro fechou em alta de 0,39%, em US$ 56,52 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para novembro subiu 0,97%, a US$ 61,54 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE). Na comparação semanal, o WTI registrou ganho de 2,58% e o Brent, de 3,86%.

Os contratos começaram o dia sem direção, à espera do payroll, o relatório de empregos dos EUA. No meio da manhã, foi divulgado que a economia americana criou 130 mil postos de trabalho em agosto, abaixo da previsão de 150 mil da mediana dos analistas consultados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Por outro lado, o avanço anual de 3,2% no salário médio por hora ficou acima da expectativa, de alta de 3,0%.

Depois do payroll, o petróleo perdeu fôlego e chegou a cair mais de 1%. No começo da tarde, porém, a Baker Hughes informou que o número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos EUA caiu 4 na última semana, a 738, na terceira semana consecutiva de queda nesse levantamento. Os números podem sinalizar para um equilíbrio maior entre a demanda e a oferta.

Além disso, o presidente do Fed, Jerome Powell, reafirmou em discurso em Zurique o compromisso do banco central para apoiar o crescimento americano. A perspectiva de relaxamento monetário nos EUA tende a ajudar a economia local e, consequentemente, a demanda pela commodity.

De acordo com o London Capital Group, o petróleo WTI se consolidava na faixa de US$ 56 o barril, enquanto o Brent havia recebido impulso nesta semana pelo otimismo sobre as conversas entre Estados Unidos e China no comércio. Nesta semana, também ajudou os contratos o recuo nos estoques de petróleo nos EUA, o que permitiu que eles se recuperassem de perdas recentes.