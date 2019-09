Storia leva expertiseda organizaçãode eventos paraa Expointer

Beatriz Moraes e Karine Morais, da Storia Eventos, atuaram no Pub do Queijo, do Sindilat JACKSON CICERI/ESPECIAL/JC

Por mais um ano, a Storia Eventos e Projetos realizou ações que ficaram na memória dos visitantes da Expointer. No Pub do Queijo, do Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul (Sindilat), a missão da empresa foi criar a operação gastronômica a partir de um trabalho continuado e que apresente inovações.

As empreendedoras que administram a Storia, Beatriz Moraes e Karine Morais, dizem que foi um desafio instigante assinar o projeto para esse cliente. "Trouxemos uma chef especialista em massas de Curitiba e outro em carnes e molhos. E, com eles, foi desenvolvido um cardápio artesanal e diferenciado dentro da feira", diz Beatriz.

O Sindilat terceirizava o serviço de gastronomia, mas percebeu que seria importante assumir o controle para colocar o queijo de seus associados como protagonista no cardápio. Com essa decisão, ampliou a cozinha e colocou os chefs na vitrine, produzindo para bem servir a todos que passavam pelo pub e retornavam para, mais de uma vez, apreciar a comida. "Cada prato era único. Uma experiência compartilhada com ingredientes simples: ovos, trigo e lácteos recheados de amor", destaca Beatriz.

A dupla foi responsável, também, pela organização da premiação O Futuro da Terra e pela decoração da Casa do Jornal do Comércio. O verde natural de plantas ornamentou o ambiente, dando um ar sustentável e que dialogava com a temática da feira.

Karine ressalta que o envolvimento da Storia no dia a dia da operação dos clientes é intenso. "São negócios muito importantes que precisam de cuidados", avalia. As sócias contam, ainda, que outras marcas as procuraram na Expointer para alinhar estratégias e ações diferenciadas para a edição de 2020.