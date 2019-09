Dólar recua levemente ante rivais com apetite por risco entre investidores

O dólar recuou ante rivais na quinta-feira (5), reagindo ao maior apetite por risco verificado nos mercados após a notícia de que Estados Unidos e China devem abrir nova rodada de negociações comerciais em outubro. A libra forte ante a moeda americana ajudou a pressioná-la.

Próximo ao horário de fechamento em Nova Iorque, o dólar avançava a 107,03 ienes, enquanto o euro subia a US$ 1,1037 e a libra, a US$ 1,2329. Ante as emergentes, na mesma marcação, a divisa americana recuava a 19,7193 pesos mexicanos. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de outras seis fortes, caiu 0,04%, para 98,414 pontos.

Investidores operaram em clima de apetite por risco, com americanos e chineses dispostos a negociar a guerra comercial no mês que vem. O fato levou o dólar a avançar ante moedas consideradas mais seguras, como o iene, movimento acelerado após a ADP informar que o setor privado dos EUA gerou 195 mil empregos em agosto, muito acima da previsão de 140 mil postos de analistas consultados pelo Wall Street Journal.

Colaborou para a alta ante o iene a divulgação do índice de atividade de serviços americano, que subiu de 53,7 em julho para 56,4 em agosto, igualmente acima das projeções de analistas, de 53,8.

O dia também foi marcado por um euro levemente mais forte que o dólar, em dia de recondução de Giuseppe Conte ao cargo de primeiro-ministro da Itália, afastando a possibilidade da ascensão de um governo mais eurocético.

Já a libra teve mais um dia de forte avanço em relação à moeda americana, com a possibilidade de um Brexit sem acordo cada vez mais distante, após sucessivas derrotas do premiê britânico, Boris Johnson.

Analistas do BBH têm análise mais cautelosa quanto à euforia do pregão. "Não acreditamos que esse otimismo prevaleça por muito tempo. Embora as tensões sem dúvida tenham diminuído, nenhuma abandonou completamente as causas subjacentes", diz a instituição. "Mantemos nossa aposta de alta do dólar", completa o BBH.

Na Argentina, hoje, o pacote de controle cambial e o leilão de 198,911 bilhões de pesos argentinos em Leliqs não conseguiram conter a alta do dólar, que encerrou o dia cotado a 56,0554 pesos argentinos.