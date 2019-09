RS é 'porta de entrada' para investimentos na América do Sul, diz Eduardo Leite

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), defendeu nesta quinta-feira (5) a uma plateia de empresários, que o Estado é uma "porta de entrada" para investimentos na América do Sul. Segundo ele, o Estado tem relação próxima com países como a Argentina, o Uruguai e o Chile. "Não é apenas uma proximidade do ponto de vista geográfico, mas também cultural", acrescentou.

Ao tratar dos atrativos do Rio Grande do Sul para investimentos, Leite lembrou de processos recentes de privatização, já aprovados na Assembleia Legislativa do Estado, de empresas de setores como energia elétrica e gás.

"Estamos também levando adiante o processo de concessões", disse Leite. "Vamos fazer novos projetos para PPPs (Parcerias Público-Privadas), para concessões de estradas", afirmou.

O governador participou nesta quinta-feira da conferência "Agenda do Brasil para Crescimento Econômico e Desenvolvimento", promovida pelo Council of the Americas (COA), em Brasília.