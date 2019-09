Custo da cesta básica de Porto Alegre volta a cair em agosto

A Cesta Básica de Porto Alegre voltou a registrar queda em agosto, passando de R$ 493,22 no mês anterior para os atuais R$ 469,17. O recuo foi de 4,88%, e, ainda assim, foi a segunda cesta mais cara do País. No ano, a cesta está 0,96% mais cara e, em 12 meses, registrou alta de 11,76%, informou nesta quinta-feira (5) o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Dez dos 13 itens pesquisados ficaram mais baratos no mês, com quedas mais expressivas nos alimentos in natura como tomate (-26,44%) e batata (-15,63%). A banana (1,61%) e a carne (1,10%) foram os únicos itens que registraram alta no mês. O pão ficou estável (0,00%).

O preço do conjunto de alimentos caiu em todas as capitais brasileiras, pelo segundo mês consecutivo. As quedas mais expressivas ocorreram em Natal (-7,04%), Fortaleza (-6,96%), Aracaju (-6,11%) e Salvador (-5,78%).

A capital com a cesta mais cara foi São Paulo (R$ 481,44), seguida de Porto Alegre (R$ 469,17), Florianópolis (R$ 464,24) e Rio de Janeiro (R$ 462,24). Já os menores valores médios foram observados em Aracaju (R$ 337,96) e Salvador (R$ 350,75).