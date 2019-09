Bolsas asiáticas fecham em alta após retomada de diálogo entre EUA e China

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira (5), após anúncio de que Estados Unidos e China vão retomar negociações comerciais em outubro e ainda repercutindo também a decisão de Hong Kong de retirar um polêmico projeto de lei que motivou amplos protestos nos últimos meses.

A China anunciou hoje que vai enviar representantes para Washington no próximo mês para mais uma rodada de discussões comerciais, após o vice-premiê chinês Liu He conversar por telefone com o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin.

Pequim disse esperar ter "progresso substancial" com os EUA nas negociações comerciais programadas para outubro e reiterou que se "opõe fortemente" a uma escalada na guerra comercial bilateral, mas alertou também que não vai retirar a queixa que apresentou recentemente à Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre as últimas tarifas americanas impostas a produtos chineses, parte das quais entrou em vigor no domingo (1).

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto subiu 0,96% nesta quinta, a 2.985,86 pontos. O Shenzhen Composto, que é formado por empresa de menor valor de mercado, avançou 0,93%, a 1.651,63 pontos.

O alívio nas tensões em Hong Kong, que ontem retirou um projeto de lei que previa extradições para a China e gerou violentas manifestações no território semiautônomo por cerca de três meses, também contribuiu para o apetite por risco na Ásia. O Hang Seng, porém, fechou praticamente estável em Hong Kong, com baixa marginal de 0,03%, a 26.515,53 pontos, depois de saltar quase 4% no pregão anterior.

Ainda que tenha servido de alento, a retirada do controverso projeto de lei por Hong Kong era apenas uma de várias exigências feitas por manifestantes locais.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei teve expressiva alta de 2,12% hoje em Tóquio, a 21.085,94 pontos, graças principalmente a ações do setor de eletrônicos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,82% em Seul, a 2.004,75 pontos, e o Taiex subiu 0,93% em Taiwan, a 10.756,93 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana voltou para o azul, interrompendo uma sequência de três pregões negativos. Fechando no maior nível em um mês, o S&P/ASX 200 avançou 0,92% em Sydney, a 6.613,20 pontos.