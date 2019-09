Crescimento econômico virá, mas mundo está na direção contrária, diz presidente do Itaú

O presidente do Itaú Unibanco, Candido Bracher, se disse confiante com a retomada da economia brasileira, ainda que o mundo esteja na direção contrária, com desaceleração do PIB (Produto Interno Bruto) nos países ricos. "Temos todos os elementos alinhados para o país poder crescer e eu estou confiante que esse crescimento virá. Naturalmente, o mundo está indo na direção contrária", afirmou Bracher.

Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o PIB brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre, acima das expectativas do mercado. Alguns indicadores da economia mostram, porém, nova desaceleração no terceiro trimestre.

Bracher afirmou ainda ver com bons olhos que o dólar tenha subido para a faixa de R$ 4, ainda que esse não fosse o cenário esperado no começo do ano. Segundo ele, com a reforma da Previdência, a expectativa era de dólar entre R$ 3,60 e R$ 3,70.

Isso não se confirmou, avalia, não apenas pela instabilidade do cenário econômico, mas principalmente pela queda da taxa Selic, que está em 6% e pode terminar o ano a 5%. "Todo resto eu atribuo à queda da taxa de juros."