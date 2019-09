Bolsas da Europa fecham em queda com Brexit e dados econômicos

As bolsas europeias encerraram o pregão desta terça-feira, 3, em queda, com investidores de olho no desenrolar do Brexit, após o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, perder maioria no Parlamento. O mercado também reagiu com pessimismo a divulgações de dados econômicos da Europa e dos Estados Unidos, que seguem fracos, em meio à desaceleração global. Diante do cenário, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,29%, aos 379,20 pontos.

Enquanto discursava no Parlamento do Reino Unido, Boris Johnson viu seu correligionário Philip Lee sentar-se ao lado da oposição - o deputado, posteriomente, anunciou sua saída do Partido Conservador. Com isso, o governo perde maioria no legislativo, o que torna mais difícil sua articulação por um Brexit com ou sem acordo em 31 de outubro. Em meio às incertezas políticas locais, o índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, fechou em queda de 0,19%, aos 7.268,19 pontos, com o Lloyds Banking cedendo 1,45%.

"A estratégia de Johnson é fazer que um Brexit sem acordo se torne um cenário tão realista quanto possível, para que partidos finalmente recuperem o juízo e negociem um bom acordo", diz um relatório do Rabobank divulgado a clientes.

Dados econômicos na Europa e nos EUA vieram fracos, reforçando a ideia de uma desaceleração global. Nesta terça, a Eurostat, a agência oficial de estatísticas da União Europeia, divulgou um índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro baixo, embora tenha subido 0,2% em julho ante junho, conforme previam analistas. O resultado, contudo, não foi suficiente para deixar as bolsas europeias no positivo.

Nos EUA, dados frustraram expectativas reforçaram o mau humor no Velho Continente. O Instituto para Gestão da Oferta (ISM) informou que o índice de atividade industrial americana caiu de 51,2 em julho para 49,1 em agosto.

A leitura abaixo da marca neutra de 50 pontos evidencia contração do setor manufatureiro do país, o que pressionou os mercados acionários europeus, como a Bolsa de Frankfurt. Por lá, o índice DAX recuou 0,36%, para 11.910,86 pontos, igualmente com perdas no setor bancário, em meio aos recuos dos juros dos títulos públicos do continente. O Deutsche Bank perdeu 0,36%.

Na Bolsa de Milão, onde o índice FTSE MIB fechou em queda 0,25%, para 21.399,23 pontos, o Fineco Bank recuou 1,36%. O Société Générale caiu 0,33% na Bolsa de Paris, cujo índice CAC 40 perdeu 0,49%, para 5.466,07 pontos.

O índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, fechou em queda de 0,07%, para 8.809,20 pontos, e o índice PSI 20, da Bolsa de Lisboa, encerrou o dia caindo 0,74%, aos 4.885,41 pontos.