Piccadilly apresenta novidades e tecnologia que incluem do tênis ao salto alto

A Piccadilly Company, de Igrejinha, lançou na última semana sua coleção de calçados primavera/verão. Os sapatos vêm nas cores menta, tons terrosos, rosê e coral, além de trazerem detalhes como laços, elásticos e lenços. Uma das novidades é a tecnologia desenvolvida pela empresa na linha Energy, com um sistema de ímãs no solado que absorve até 87% do impacto da caminhada nos joelhos e nas articulações. O sistema está em modelos de tênis, papete e sandália com meia pata, todos com informações de moda e bem versáteis.

De acordo com Ana Carolina Grings, diretora de desenvolvimento da Piccadilly, a inovação veio para reforçar que, além da marca estar alinhada às principais tendências da moda, visa a trazer uma experiência única de conforto e bem-estar para as mulheres. "A tendência do conforto na moda é cada vez mais presente e está no DNA da Piccadilly. Buscamos sempre por tecnologias que traduzam liberdade para as mulheres, e a Energy é uma delas. A grande novidade para a temporada de calor, é a extensão da linha, com novos modelos de calçados, como papete e salto” explica a executiva.

A tecnologia também está nas sandálias da linha Maxitherapy - que ativa a circulação sanguínea, em saltos de sete centímetros, bem flexíveis; na linha Anatomic - que copia a anatomia do pé, evitando picos de pressão, em sandálias de salto bloco médio, com traseiro fechado; na linha SPA, com duas palmilhas, uma hidratante e outra massageadora; e a Soft Step, que trabalha amortecimento nos metatarsos e esporão, também em um pequeno salto. Conhecida pela proposta de conforto, a Piccadilly tem ainda toda a linha de calçados específicos para joanete, com 79 modelos.

Para esta coleção, a marca desenvolveu dois perfis da mulher contemporânea: Nômade Mística e Influencer. A primeira é retratada em um estilo mais despojado, prático e confortável; já a segunda pede algo mais alinhado, feminino e elegante. A Piccadilly Company é uma das maiores empresas do setor calçadista feminino do País. Criada há 63 anos, tem produtos em mais de 14 mil pontos de vendas no território nacional, com 35 mil pares produzidos diariamente. Também está presente em mais 100 países, com 7 mil pontos de vendas. Conta hoje com quatro unidades fabris, todas no Rio Grande do Sul.