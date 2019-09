Yuan atinge nova mínima em 11 anos e meio ante o dólar

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A moeda chinesa atingiu nova mínima em 11 anos e meio frente ao dólar nesta terça-feira (3), menos de um mês após o governo da China permitir que sua divisa ultrapassasse a barreira psicológica de 7 yuans por dólar.

Nos negócios de Xangai, o dólar subiu levemente a 7,1785 yuans hoje, depois de chegar a ser negociado mais cedo acima de 7,18 yuans pela primeira vez desde fevereiro de 2008.

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) havia fixado a taxa de paridade para hoje em 7,0884 yuans por dólar, apenas marginalmente mais fraca do que a de segunda-feira. Pelas regras do PBoC, o yuan pode variar até 2% diariamente, para cima ou para baixo, em relação à taxa de paridade.

A divisa chinesa ultrapassou a marca de 7 yuans por dólar em 5 de agosto, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas contra mais produtos da China, como parte da guerra comercial bilateral que se arrasta desde meados do ano passado.

Há expectativas de que EUA e China voltem a negociar suas divergências comerciais em algum momento deste mês, mas as datas oficiais ainda não foram definidas.

Em Hong Kong, a moeda chinesa chegou a se enfraquecer a 7,1963 yuans por dólar hoje, sua pior cotação em nove anos, antes de se recuperar levemente.