fechamento

Loteria

O concurso 5.062 sorteou ontem as dezenas 07, 09, 20, 33 e 61. O resultado é extraoficial

Minha Casa, Minha Vida

O Ministério da Economia publicou ontem portaria que libera R$ 600 milhões para destravar obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Desse total, R$ 443 milhões serão destinados ao programa de habitação Minha Casa, Minha Vida, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional.

Ameaça

O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro apresentou denúncia contra o coronel reformado Antônio Carlos Alves Correia sob a acusação de incitação à animosidade entre as Forças Armadas e as instituições civis, crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Se houver condenação pela Justiça Federal, a pena prevista é de 1 a 4 anos.

Capes

O governo Jair Bolsonaro anunciou o corte de mais 5.613 bolsas de pós-graduação que seriam ofertadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) a partir de setembro. O congelamento, que passa a vigorar a partir deste mês, soma-se a outras 6.198 bolsas que haviam sido bloqueadas no primeiro semestre de 2019.

Capes II

Ao todo, o corte anunciado ontem pela Capes nas bolsas de pós-graduação corresponde a 5,57% do total de vagas ofertadas pelo sistema neste ano. O bloqueio foi confirmado pelo presidente da instituição, Anderson Ribeiro Correa, e é reflexo da redução do orçamento da instituição. Haviam sido reservados para este ano R$ 4,250 bilhões, dos quais R$ 819 milhões foram bloqueados.

Energia

A produção de petróleo e a de gás natural aumentaram em julho em relação ao mês anterior e ao mesmo período do ano passado, segundo informou nesta segunda-feira a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A produção de petróleo foi de 2,775 milhões de barris por dia (bbl/d), com aumento de 8,5% frente a junho e de 7,8% em comparação a julho de 2018.

CEF

A Caixa obteve lucro líquido de

R$ 7,533 bilhões no primeiro semestre, conforme dados disponíveis no site do Banco Central. Os dados serão comentados hoje pela diretoria do banco. O patrimônio líquido alcançou R$ 47,840 bilhões, e o ativo total, R$ 1,314 trilhão.