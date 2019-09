Fiscais do ministério visitam a Ceasa hoje

Nesta terça-feira, o Ministério da Agricultura fará uma ação de fiscalização na Ceasa - Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul. O ministério quer ver como está a adesão à instrução normativa que instituiu a Rastreabilidade de Produtos Vegetais Frescos, em vigor desde o dia 1º de agosto de 2019 para o primeiro grupo de alimentos (maçã, uva, citros, batata, tomate, pepino, alface e repolho).

"Este sistema vai garantir mais segurança ao consumidor e abrir novos mercados para o que é produzido aqui no Rio Grande do Sul", destaca o secretário Covatti Filho, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

Segundo o presidente da Ceasa, conveniada da Seapdr, Ailton dos Santos Machado, neste primeiro momento, os fiscais não irão multar os produtores que não estiverem em conformidade com a lei, apenas expedir notificações de advertência. A equipe da Ceasa vai ajudar a identificar os caminhões com os oito produtos do primeiro grupo no momento em que eles apresentarem o talão de notas no pórtico. Os veículos então serão inspecionados pelos fiscais do Mapa no espaço destinado à Auditoria de Cargas.

"Não é um auto de infração, é uma notificação de advertência, dizendo que a lei já está em vigor e que o produtor deveria estar com os produtos rotulados de acordo com a instrução normativa nº 02 de 2018", explicou Ailton.

O sistema de rastreabilidade foi criado com o objetivo de garantir maior controle de resíduos de defensivos agrícolas em vegetais frescos e frutas e, principalmente, permitir que o consumidor observe a procedência do produto. Mas o sistema é visto com ressalvas pelos agricultores, preocupados com as dificuldades que irão enfrentar para cumprir a normativa.