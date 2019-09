Começa auditoria para retirada da vacina contra aftosa no Estado

Começou nesta segunda-feira e deve se encerrar na sexta-feira a auditoria do Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul para avaliar as condições de o Estado retirar a vacinação contra a febre aftosa. Técnicos percorrerão diferentes unidades de controle e fiscalização sanitária do governo gaúcho para verificar condições de estrutura física e de pessoal para conter com agilidades possíveis surtos da doença, entre outros itens. Apenas ao final de todas as visitas será divulgado um resumo das vistorias. "Só podemos manifestar alguma coisa ao final, e mesmo assim de forma superficial. Não há como adiantar a percepção que o auditor colocará no relatório", resume Groff, coordenador estadual do programa de erradicação.