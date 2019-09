Dólar inicia setembro em alta, a R$ 4,1588

O dólar inicia o mês de setembro com alta nos mercados à vista e futuro, alinhado à tendência de apreciação da moeda americana ante divisas emergentes. O feriado nos Estados Unidos (Dia do Trabalho) deve reduzir a liquidez dos negócios, mas as atenções seguem concentradas em notícias sobre as relações comerciais do país com a China.

A guerra comercial entre os dois gigantes já começa a gerar reflexos nas economias dos vizinhos da China . A Coreia do Sul disse no domingo (1) que as suas exportações para a China caíram 21,3% em agosto na comparação anual, puxando um declínio geral de 13,6% nas suas exportações. E o Japão disse nesta segunda-feira, 2, que os gastos de capital pelos fabricantes do país caíram 6,9% no trimestre de abril a junho, o primeiro declínio em dois anos, à medida que companhias buscavam lidar com um declínio de quase dois dígitos nas exportações para a China.

Às 10h10min, o dólar à vista era negociado a R$ 4,1588, em alta de 0,42%. No mercado futuro, a divisa para outubro era cotada a R$ 4,1640, com ganho de 0,40%. Nesta segunda o Banco Central realiza leilões de venda à vista de dólares, venda de contratos de swap cambial reverso e venda de swap cambial tradicional. As operações são para rolagem dos contratos de swap de novembro ou troca de da posição por moeda à vista. O Dollar Index (DXY), que mede a variação do dólar ante uma cesta de seis moedas de países emergentes, tinha alta de 0,18%.