Receita Federal apreende mercadorias no Salgado Filho

Durante ronda de rotina no Aeroporto Internacional Salgado Filho, na madrugada de sexta feira (30), servidores da Receita Federal localizaram relógios e celulares ilegais que seriam vendidas em Bagé. Os produtos estavam na bagagem de três chineses que vieram de Pequim. As mercadorias foram apreendidas por se caracterizar em fora do conceito de bagagem ou terem destinação comercial e terem entrado no território nacional sem a regular importação, segundo a Receita Federal.

"Os passageiros que trazem mercadorias que ultrapassem a cota permitida e não declaram espontaneamente e nem recolhem o imposto devido são tributados e ainda tem acrescido ao valor do imposto a multa devida". Caso não recolham o valor, as mercadorias ficam retidas até o pagamento devido e caso não haja o pagamento, sofrem perdimento, informou o chefe da Seção de Vigilância Aduaneira no Aeroporto Salgado Filho, auditor-fiscal Erno Édison da Cunha.