Expointer movimenta R$ 2,69 bilhões em 2019

Rafael Vigna

O otimismo e o predomínio de dias ensolarados no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, trouxeram reflexos positivos para os números oficiais da 42ª Expointer. Ao todo, foram negociados R$ 2,69 bilhões em nove dias de feira, crescimento de 17,37% na comparação com o ano passado. Do montante, 94,4% veio do setor de máquinas e implementos agrícolas, que fechou a edição com R$ 2,54 bilhões, alta de 11,43%.

Até o encerramento da feira neste domingo, 416.416 pessoas passaram pelo Parque de Exposições Assis Brasil. A divulgação dos resultados do evento foi feita pelo governador Eduardo Leite, na tarde de ontem. "Estes dados injetam confiança na economia do Estado. É por isso que sempre insistimos, no nosso governo, em dar espaço ao empreendedorismo, em reduzir a burocracia e aumentar o volume de participação dos nossos bancos públicos. Tudo isso nos dá a certeza de que a economia do Estado é forte. O governo tem seus problemas, estamos implantando ações para resolvê-los, mas a economia exerceu sua força aqui na Expointer", declarou.

A má notícia veio dos animais. O volume de vendas caiu 18,01%, de R$ 10,2 milhões, em 2018, para R$ 8,4 milhões, em 2019. A justificativa, segundo o secretário da Agricultura, Covatti Filho, passa pela não realização de alguns leilões - um de cavalos crioulos, outro de sêmens e embriões, e outro de novilhas. "Não houve interferência da feira neste aspecto. Foram decisões das cabanhas e associações. Precisamos trabalhar para reconsolidar esses números, pois a origem da feira é agropecuária", disse.

O presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers), Cláudio Bier, celebrou os dados do setor - consolidados sobre R$ 2,3 bilhões comercializados no ano passado. Bier ainda lembrou que este é o quarto ano consecutivo de alta nas vendas. Também apresentou um relatório sobre os financiamentos. Segundo ele, o bolo dos financiamentos foi dividido entre BRDE (R$ 254 milhões); Banco do Brasil (R$ 550 milhões); Banrisul (R$ 357 milhões); Sicredi (R$ 130 milhões); Badesul (R$ 466 milhões); Banco de Fábrica, Bradesco, Santander e Sicoob (R$ 355 milhões); e vendas diretas da indústria e à vista (R$ 504 milhões).

O artesanato fechou em alta de 8,38%, com R$ 1,3 milhão vendido. No setor de automóveis, a comercialização somou R$ 139 milhões, mas não há base de comparações, pois os dados de 2018 não foram divulgados naquela ocasião. O segmento ocupa, agora, a segunda colocação no movimento financeiro geral, atrás apenas de máquinas e implementos agrícolas.

Outra pauta recheada de otimismo veio da projeção da Emater-RS, indicando colheita recorde de verão, com 33,2 milhões de toneladas, e a maior safra de soja da história, com 19,7 milhões de toneladas. Em linha oposta, a crise nas cadeias do arroz e do leite esteve em voga. Apesar de poucas soluções, o assunto foi cercado de expectativa, principalmente durante a passagem da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pelo parque.

A 42ª Expointer foi marcada por temas que tendem a movimentar o agronegócio. Discussões sobre a abertura de novos mercados com o acordo entre o Mercosul e a União Europeia estiveram presentes, assim como as queimadas na Amazônia, os incidentes diplomáticos entre Brasil e França, e os ataques internacionais à política ambiental do governo federal.