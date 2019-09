Agências de classificação de risco rebaixam a nota da Argentina

A Argentina voltou, na sexta-feira, ao foco das agências de classificação de risco: a Fitch e a Moody's rebaixaram a nota do país a "RD", ou calote restrito, e "Caa2", ou à beira da moratória, respectivamente. Segundo a Fitch, a Argentina está em default de suas obrigações soberanas, e o plano do governo foi unilateral, representando uma troca de dívida problemática. A Moody's explicou que o rebaixamento reflete o aumento das expectativas de perdas para investidores, devido às crescentes pressões nas finanças do governo.