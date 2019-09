Sine de Porto Alegre tem quase 500 vagas de emprego; Veja a lista das ofertas

O Sine de Porto Alegre ofertará 470 postos de trabalho a partir desta segunda-feira (2). Entre as oportunidades oferecidas, a maior demanda é voltada para o setor da construção civil: pedreiro com 34 vagas, seguida por encarregado de obras, com 33 postos abertos.

Os prospectos deverão comparecer na unidade do Sine na Capital munidos com carteira de trabalho e comprovante de residência. A sede fica localizada na avenida Sepúlveda, esquina com a avenida Mauá, no Centro Histórico. O horário de funcionamento é das 8h às 17h. Caso não possa comparecer, a inscrição as vagas podem ser realizadas pelo telefone (51) 3289-4796.

Confira as vagas oferecidas

Abastecedor de linha de produção - 2

Açougueiro - 1

Administrador de rede e de sistemas computacionais - 1

Agente de segurança - 1

Ajudante de açougueiro (comércio) - 2

Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 5

Ajudante de estruturas metálicas - 1

Ajudante de farmácia - 5

Ajudante de motorista - 6

Alfaiate - 2

Analista de informações (pesquisador de informações de rede) - 5

Analista de marketing - 2

Arte educador - 1

Assistente administrativo - 3

Assistente de logística de transporte - 1

Assistente de vendas - 3

Atendente balconista - 4

Atendente de lojas - 1

Atendente de telemarketing - 5

Auxiliar administrativo - 11

Auxiliar contábil - 1

Auxiliar de armazenamento - 2

Auxiliar de confeitaria - 2

Auxiliar de cozinha - 16

Auxiliar de desenvolvimento infantil - 1

Auxiliar de escritório - 1

Auxiliar de escrituração fiscal - 1

Auxiliar de estoque - 1

Auxiliar de expedição - 1

Auxiliar de laboratório de análises clínicas - 3

Auxiliar de limpeza - 18

Auxiliar de linha de produção - 7

Auxiliar de logistica - 1

Auxiliar de manutenção predial - 11

Auxiliar de mecânico de autos - 1

Auxiliar de nutrição e dietética - 2

Auxiliar operacional de logística - 8

Borracheiro - 3

Cadista (desenhista técnico de arquitetura) - 1

Carpinteiro - 1

Caseiro (agricultura) - 2

Chefe de cozinha - 1

Chefe de serviço de limpeza - 3

Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) - 5

Conferente de carga e descarga - 1

Conferente de logística - 2

Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) - 1

Contador - 1

Copeiro - 3

Costureira de máquinas industriais - 4

Costureira em geral - 1

Cozinheiro geral - 4

Cuidador de idosos - 2

Duteiro - 1

Educador infantil de nível médio - 1

Eletricista - 3

Eletricista auxiliar - 2

Eletricista de manutenção em geral - 1

Encarregado de obras - 33

Encarregado de padaria - 1

Enfermeiro - 13

Esteticista de animais domésticos - 1

Estofador de veículos - 1

Forneiro de fundição - 1

Frentista - 20

Fresador (fresadora universal) - 1

Garçom - 15

Gesseiro montador - 2

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança - 1

Instalador hidráulico - 2

Jardineiro - 2

Jornaleiro (ambulante) - 1

Lavador de ônibus - 5

Maître - 1

Marceneiro - 2

Mecânico - 6

Mecânico de automóveis e caminhões - 1

Mecânico de freios de automóveis - 1

Mecânico de instalações industriais (manutenção) - 1

Mecânico de manutenção de equipamentos hidropneumáticos - 1

Mecânico de manutenção de máquina industrial - 7

Mecânico de manutenção de máquinas industriais - 1

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) - 3

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) - 1

Médico clínico geral - 10

Mestre de obras - 25

Montador de acessórios - 1

Montador de estruturas metálicas - 8

Montador de veículos (reparação) - 1

Motofretista - 4

Motorista carreteiro - 2

Motorista entregador - 2

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações - 1

Operador de caixa - 20

Operador de empilhadeira - 3

Operador de escavadeira - 2

Operador de máquinas operatrizes - 1

Operador de retro-escavadeira - 2

Operador de rolo compressor - 2

Operador de telemarketing ativo - 24

Operador de tesoura volante e guilhotina, no acabamento de chapas e metais - 1

Padeiro - 3

Pasteleiro - 3

Pedreiro - 34

Pesquisador de medicina básica - 2

Pintor de edifícios - 2

Pizzaiolo - 2

Porteiro - 4

Professor de nível médio na educação infantil -1

Promotor de vendas – 4