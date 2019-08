Latam Brasil abre novas rotas domésticas focadas no segmento corporativo

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

De olho na demanda de viagens corporativas, a Latam Brasil lançou quatro novas rotas domésticas: Santos Dumont-Curitiba, Santos Dumont-Vitória, Santos Dumont-Porto Alegre e Porto Alegre-Curitiba. Os voos diretos conectando as cidades começam em 15 de novembro e serão realizados com aeronaves A319, da Airbus.

A companhia aérea anunciou ainda a ligação aérea Guarulhos-Maringá, sua quarta base no Paraná. As operações iniciam em 15 de dezembro, também com os jatos A319.