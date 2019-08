Governo anuncia Semana do Brasil em setembro, com promoções no varejo

O governo federal lançou nesta quarta-feira, 28, oficialmente a Semana do Brasil, período entre 6 e 15 de setembro na qual o varejo fará promoções para estimular vendas e girar estoque. Em anúncio durante a Latam Retail Show, o secretário especial da Comunicação do Palácio do Planalto (Secom), Fabio Wajngarten, afirmou que a iniciativa nasceu da própria Secom e contou com apoio do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV).

"Montamos estratégia de como engajar o maior número de setores, associações e empresas para que esse ano seja apenas o começo de uma nova data comercial para o varejo", disse Wajngarten.

Segundo ele, há mais de 40 associações apoiando a iniciativa. "Estejam certos de que o governo vai apoiar da maior e melhor maneira possível".

A ideia nasceu da ausência de uma data comercial no mês de setembro. "É uma proposta ambiciosa, como toda proposta deve ser, com pé no chão. Estamos iniciando uma data promocional pra sempre no calendário do País."